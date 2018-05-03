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Редкого зелёного дятла заметили в Железноводске
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Редкого зелёного дятла заметили в Железноводске 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Зелёного дятла сфотографировали у подножия Бештау в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Зелёные дятлы в России занесены в красную книгу, поскольку их популяция резко сократилась из-за загрязнения окружающей среды. Орнитологи отмечают, что птицы этого вида водятся только в экологически стабильных регионах с девственно чистой природой.
Зелёные дятлы невелики по размеру — не более 36 см от макушки до хвоста при массе меньше 250 грамм. Их легко узнать по нежно-оливковому оперению. Тот факт, что популяция дятлов поселилась в окрестностях Железноводска, радует местных экологов, поскольку говорит об отличной обстановке на курорте.
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