Редкого зелёного дятла заметили в Железноводске

Зелёного дятла сфотографировали у подножия Бештау в Железноводске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Зелёные дятлы в России занесены в красную книгу, поскольку их популяция резко сократилась из-за загрязнения окружающей среды. Орнитологи отмечают, что птицы этого вида водятся только в экологически стабильных регионах с девственно чистой природой.

Зелёные дятлы невелики по размеру — не более 36 см от макушки до хвоста при массе меньше 250 грамм. Их легко узнать по нежно-оливковому оперению. Тот факт, что популяция дятлов поселилась в окрестностях Железноводска, радует местных экологов, поскольку говорит об отличной обстановке на курорте.