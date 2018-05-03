Ростовская область соберет мусор со всего юга России 

Ростовская область планирует перерабатывать мусор со всего Южного федерального округа. Как сообщает Donnews со ссылкой на заместителя регионального министра ЖКХ Ирину Ялтыреву, донской регион может стать пилотным по созданию экотехнопарков — здесь будет создан комплекс для глубокой переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО).
Из строящихся в Ростовской области восьми межмуницальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) только два смогут заниматься переработкой ТБО, однако основная их цель будет в сортировке отходов по видам. Технопарк как раз и займется дальнейшей переработкой.
По словам Ирины Ялтыревой, комплекс станет крупным объектом налогообложения.
Напомним, с 1 января 2019 г. в Ростовской области начнет действовать программа по раздельному сбору мусора. В рамках первого этапа отходы нужно будет делить на пищевые и непищевые отходы.