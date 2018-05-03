Ещё
Ростовская область соберет мусор со всего юга России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовская область соберет мусор со всего юга России 

Деловое сообщество 5 часов назад
Ростовская область планирует перерабатывать мусор со всего Южного федерального округа. Как сообщает Donnews со ссылкой на заместителя регионального министра ЖКХ Ирину Ялтыреву, донской регион может стать пилотным по созданию экотехнопарков — здесь будет создан комплекс для глубокой переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО).
Из строящихся в Ростовской области восьми межмуницальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) только два смогут заниматься переработкой ТБО, однако основная их цель будет в сортировке отходов по видам. Технопарк как раз и займется дальнейшей переработкой.
По словам Ирины Ялтыревой, комплекс станет крупным объектом налогообложения.
Напомним, с 1 января 2019 г. в Ростовской области начнет действовать программа по раздельному сбору мусора. В рамках первого этапа отходы нужно будет делить на пищевые и непищевые отходы.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове пройдет эко-фестиваль раздельного сбора отходов В музее полиции хранят личные вещи Чикатило Первая репетиция Парада Победы прошла в Ростове
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы63
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов135
В Сирии разбился российский истребитель531
Полномочия Медведева передадут Кудрину998
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка115
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение