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Минэкологии Подмосковья взяло под охрану заказник областного значения в Волоколамском районе
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Минэкологии Подмосковья взяло под охрану заказник областного значения в Волоколамском районе 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Министерство экологии и природопользования Московской области поставило на кадастровый учет природный заказник областного значения в Волоколамском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
«Минэкологии поставило на кадастровый учет природный заказник областного значения «Типичные сосняки и сфагновое болото Теряевского лесничества» в Волоколамском районе. Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) — почти 600 га, она расположена на землях Теряевского сельского поселения. В ООПТ отмечено пребывание 49 видов позвоночных животных, в том числе следы бурого медведя, занесенного в Красную книгу Московской области. Зафиксированы также признаки пребывания здесь благородного и пятнистого оленей, которые могут обитать в заказнике или заходить сюда из соседнего национального парка «Завидово», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего в природной зоне отмечено семь краснокнижных видов флоры и фауны. Режим охраны заказника запрещает строительство, выпас скота и обустройство туристических стоянок.
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