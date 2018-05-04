Оператор полигона «Ядрово» намерен оспорить один из штрафов экологического надзора в суде

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Оператор мусорного полигона «Ядрово», расположенного в Волоколамском районе Московской области , подал иск к Министерству экологии и природопользования Подмосковья об оспаривании постановления о штрафе от 4 апреля 2018 года в арбитражный суд Московской области. Соответствующее определение суда было опубликовано в картотеке арбитражных дел.

"Судья Арбитражного суда Московской области Е. В. Васильева, рассмотрев вопрос о принятии заявления ООО «Ядрово» к Министерству экологии и природопользования Московской области об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении от 04.04.2018 г. № 0404/02, определила принять заявление ООО «Ядрово» к производству Арбитражного суда Московской области и назначить судебное заседание арбитражного суда на 29 мая 2015 года", — говорится в определении суда о принятии иска в производство.

В пресс-службе Минэкологии Подмосковья ТАСС сообщили, что сумма оспариваемого штрафа составляет 240 тыс. рублей и это только часть претензий экологического надзора к полигону. «Оператор полигона „Ядрово“ допустил нарушения природоохранного законодательства и правил обращения с отходами. Общая сумма штрафных санкций составила около 700 тыс. рублей. После вступления в силу всех постановлений о назначении административных наказаний и получения результатов лабораторных исследований будет высчитана общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, и предъявлены иски о его возмещении в судебном порядке», — добавили в ведомстве.

Штрафе к оператору «Ядрово» на 240 тыс. рублей был наложен в апреле в связи с допущенным разливом фильтрата (опасной для окружающей среды жидкости, образующейся при гниении мусора) и его попаданием в текущую вблизи реку Городню.

Проблемы с полигоном

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и провели несколько митингов с требованием закрытия свалки. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с «Ядрово», однако анализы крови детей версию не подтвердили.

Власти предприняли комплекс мер для решения вопроса со свалкой. Так, старая часть полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. Там возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту часть свалки предстоит полностью рекультивировать и благоустроить.