УЕФА представил отчет о роли спортивных организаций в защите окружающей среды

В отчете, который называется «Играя за нашу планету», показаны инициативы 25 спортивных организаций, включая УЕФА, которые стремятся уменьшить воздействие на окружающую среду. Отчет был подготовлен совместно с Всемирным фондом дикой природы.

"Действия, предпринятые организациями по всей Европе, показали, как спорт может способствовать защите окружающей среды. Это одна из главных проблем, которую необходимо решать руководителям от спорта", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин

Посредством программы социальной ответственности УЕФА стремится стимулировать и поддерживать деятельность, направленную на защиту и восстановление окружающей среды. Используя ресурсы футбола и высокий уровень интереса СМИ, УЕФА надеется обратить внимание на национальные или глобальные проблемы. Также УЕФА ставит перед собой цель проводить крупные турниры с минимальным воздействием на окружающую среду.