Ещё
УЕФА представил отчет о роли спортивных организаций в защите окружающей среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УЕФА представил отчет о роли спортивных организаций в защите окружающей среды 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил отчет о роли ведущих спортивных организаций в защите окружающей среды, подготовленный в рамках социальной ответственности организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В отчете, который называется «Играя за нашу планету», показаны инициативы 25 спортивных организаций, включая УЕФА, которые стремятся уменьшить воздействие на окружающую среду. Отчет был подготовлен совместно с Всемирным фондом дикой природы.
"Действия, предпринятые организациями по всей Европе, показали, как спорт может способствовать защите окружающей среды. Это одна из главных проблем, которую необходимо решать руководителям от спорта", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Посредством программы социальной ответственности УЕФА стремится стимулировать и поддерживать деятельность, направленную на защиту и восстановление окружающей среды. Используя ресурсы футбола и высокий уровень интереса СМИ, УЕФА надеется обратить внимание на национальные или глобальные проблемы. Также УЕФА ставит перед собой цель проводить крупные турниры с минимальным воздействием на окружающую среду.
ТАСС: последние новости
СМИ: Австралия выделит $500 млн на защиту Большого Барьерного рифа Губернатор Подмосковья обратил внимание глав муниципалитетов на своевременный вывоз мусора Гатчинские озера и пруды очистят впервые за почти 70 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США323
Мацейчука наказали262
Командир российского самолета умер по пути в Египет56
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»475
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста440
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение