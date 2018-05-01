Почти пять тонн мусора вывезли за сутки из Ногинска и Пушкина 

Из подмосковных Ногинска и Пушкина, за сутки вывезли более 4,8 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщили в пресс‐службе министерства ЖКХ Московской области.
30 апреля из Ногинска вывезли 4,5 тысяч кубометров мусора, с территории Пушкина — 320 кубометров твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. в настоящее время
Сейчас идет вывоз коммунальных отходов с контейнерных площадок и очистка прилегающих территорий, сбор порубочных остатков и использованных автошин
При этом 1 мая дополнительная техника привлечена не будет. Вывоз мусора будет осуществляться по графику штатной техникой.
Из-за сложившейся ситуации с вывозом мусора в в Ногинском и Пушкинском районах губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному МинЖКХ с привлечением сил областной аварийно‐восстановительной службы МосАВС осуществить оперативный мониторинг и контроль ситуации, а также организовать работы по устранению стихийных навалов и вывозу мусора. 30 апреля с территории районов очистили восемь контейнерных площадок.