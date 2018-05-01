Почти пять тонн мусора вывезли за сутки из Ногинска и Пушкина

Из подмосковных Ногинска и Пушкина, за сутки вывезли более 4,8 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщили в пресс‐службе министерства ЖКХ Московской области.

30 апреля из Ногинска вывезли 4,5 тысяч кубометров мусора, с территории Пушкина — 320 кубометров твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. в настоящее время

Сейчас идет вывоз коммунальных отходов с контейнерных площадок и очистка прилегающих территорий, сбор порубочных остатков и использованных автошин

При этом 1 мая дополнительная техника привлечена не будет. Вывоз мусора будет осуществляться по графику штатной техникой.