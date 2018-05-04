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На Алтае создают проект по реабилитации реки Пивоварки, чтобы избежать мусорных заторов
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На Алтае создают проект по реабилитации реки Пивоварки, чтобы избежать мусорных заторов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 4 мая. /ТАСС/. Проект по реабилитации реки Пивоварки, протекающей через Барнаул, разрабатывают ученые в Алтайском крае. Это должно помочь спасти водную артерию города от экологических проблем, скопления мусора и заторов, сообщил в пятницу корреспондент ТАСС эколог-активист, редактор экологической газеты «Природа Алтая» Сергей Малыхин.
"Проблема вскрылась из-за того, что-то с ней пора делать (после того, как в соцсетях появились фото и видео мусорных заторов на реке — прим. ТАСС), все создают местные жители. Сбрасывают черт знает что, бутылки, мусор, у многих из тех, что живет на прилегающих территориях, нет договоров на вывоз мусора. Проектом реабилитации реки [Пивоварки] занимается, в том числе, группа ученых Института водных экологических проблем СО РАН", — рассказал Малыхин.
Как рассказал ТАСС заведующий Лабораторией водной экологи Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов, по поручению Минприроды края инженеры «Алтайводпроекта» (занимается проектно-изыскательскими работами водохозяйственной и гидротехнической направленности) разработали спецпроект по очистке реки с указанием всех источников загрязнения. Проект оценивается в 50 млн рублей, из которых 93% предполагалось получить по федеральной целевой программе «Экологическая реабилитация водных объектов», остальное — из регионального. Так, по проекту предполагается ликвидация загрязненных донных отложений, уборка накопленного мусора, работа по экологическому просвещению и перевод местных коллекторов на очистные сооружения.
"Логичное условие финансирования очистки реки — ликвидация источников загрязнения, включая не только известные коллекторы сточных вод и свалки на берегах, но и освобождение прибрежной полосы шириной 20 метров от строений и сооружений. Это необходимо для соблюдения закона о свободном доступе к водным объектам, и для решения всех этих проблем необходимо уже около 600 млн рублей. Как [мне] рассказал начальник отдела водных ресурсов Минприроды края Олег Ткаченко, такая работа уже осуществляется администрацией Барнаула, в том числе, по программе «Чистые берега России», — пояснил Кириллов.
По словам эксперта, жители частного сектора вдоль реки не вывозят мусор самостоятельно, многие не имеют договоров на эту услугу. Неоднократно устанавливались случаи самовольного подключения к ливневой канализации, из которой сточные воды без очистки уходят в реку. По словам Кириллова, необходимо установить постоянный контроль и принимать меры к социально безответственным гражданам.
"Начинать надо с вещей, которые завязаны не на людей, а на организации, нужны меры административного воздействия, но нужны и деньги. Город делает, что может, но им надо помочь, и может деньгами бизнеса. Есть и еще один момент — по правому берегу Пивоварки парк «Юбилейный», это 50 га бесхозной земли, которая потенциально может быть рекреационной зоной больниц, которые пока отгородились от парка заборами", — отметил Кириллов.
Серьезность проблемы
В начале мая 2018 года «мусорная» история Пивоварки громко прозвучала в соцсетях — местная жительница выставила фото и видео с огромным количеством пластиковых бутылок, которые в прямом смысле перегородили русло реки. Комментаторы называли это «бутылочным» или «мусорным» островом. Как сообщили корреспонденту ТАСС, в администрации города Барнаула, после праздничных выходных 3 мая на место выехали специалисты, чтобы решить, как организовать процесс уборки. Однако бутылок уже не было, — как выяснилось позднее, река поднялась от прошедших дождей и снесла их вниз по течению.
Студенты-активисты, приехавшие ранее на место, также не нашли там «бутылочного острова», однако, все равно провели акцию — убрали мусор по берегам. По словам Сергея Малыхина, жители частного сектора попросту не соблюдают элементарные экологические правила. Он пояснил, что с подобной проблемой не первый год сталкивается не только Барнаул, но и Томск с его речкой Ушайкой и другие регионы РФ.
"Это весна, паводок и сверхотвратительное отношение местных жителей. Если бы не было выходных, успели бы убрать вовремя: уже на другое утро и студенты, и мы вышли, потом оказалось, что не надо было, к сожалению. Территория затора была 25 метров, а смотришь на фото — уходит вдаль до океана. Если нужна будет акция в ближайшее время, будем проводить, есть активные студенты, а свою ежегодную акцию «Чистая река» будем в ближайшее время на Оби проводить", — пояснил Малыхин.
Как поясняют в администрации Барнаула, за экологической ситуацией в краевой столице стараются следить возможными способами: ликвидируют свалки, на речках Пивоварке и Барнаулке каждый год проводят экологические акции. По словам представителя администрации города, такой мусорный остров за этот год стал уже вторым, а первый власти ликвидировали своими силами: от места, где Пивоварка впадает в Барнаулку, вывезли "КамАЗ" бутылок и другого мусора. По данным пресс-службы города, с 2005 года на ликвидацию стихийных свалок в муниципалитете направили 35 млн рублей.
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