Подмосковным активистам показали утилизацию мусора в Швейцарии. Их мнение о мусоросжигательных заводах изменилось

Подмосковные активисты съездили на мусоросжигательный завод в швейцарский Люцерн. Для них провели экскурсию и показали, как сортируют мусор в Швейцарии. Гостям из Подмосковья рассказали о передовых технологиях переработки мусора и экологической безопасности современных заводов. «360» пообщался с жителями Подмосковья Еленой Дягилевой, Валерием Сосновцевым и членом Общественной палаты Натальей Шкурпела и узнал, как поездка повлияла на их мнение о переработке мусора.

Завод такого уровня — нужен

Основной целью поездки было увидеть, как работает мусоросжигательный завод. Поездка длилась с 23 по 25 апреля. Активистов впечатлила работа предприятия — им показали швейцарские технологии, которые позволяют безопасно для экологии переработать мусор.

Завод надо ставить такого уровня — он нужен, очень нужен. В Швейцарии все это дело поставлено на поток, больше 25 лет, и у них существует раздельный сбор мусора — это самая основная технология и сюда, на этот завод, привозятся биологические концы, так называемые, для сжигания

— Елена Дягилева.

Если в Подмосковье начнут сортировать мусор от пластика, метала и бумаги, а только потом сжигать его на заводах — в городах царила бы чистота и порядок, считает Елена Дягилева. Несмотря на то, что активистам не удалось ознакомиться с проектной документацией, они увидели, что завод последнего поколения, а санитарно-защитная зона очень маленькая.

Сортировка мусора

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Каждый гражданин Швейцарии производит приблизительно 600 килограмм мусора в год. Сортировкой отходов занимаются сами граждане, в основном в домашних условиях. Приблизительно 300 килограммов они отсортировывают от биологических отходов и за небольшие деньги сдают стекло, пластик и метал. Остальные же 300 килограммов сжигают на специальных заводах.

Вот нам продемонстрировали такой завод, который имеет мощность 220 тысяч тонн в год — мощность сжигания. Технологии эти разрабатывали много лет. В 70-х годах было что-то вроде экологической катастрофы — то, что сейчас твориться у нас, были безумных размеров свалки, все это горело. Показывали фотографии — шины валяются в реках, кошмар какой-то. Люди поняли, что так жить нельзя, напряглись и сделали. И вот сейчас по всей Швейцарии стоят такие мусоросжигательные заводы

— Валерий Сосновцев.

Если человек хочет экономить, то покупает несколько мешков и сортирует отходы в домашних условиях. После сортировки они выносят мусор на специальные площадки с контейнерами. Мусор разделяется по видам отходов — бутылки, картон, стекло, металл. Для тех, кто сортирует мусор — вывоз его бесплатный, а те, кому делать это лень или по каким-то обстоятельствам не успевают — есть так называемый налог на мешок.

Они покупают мешок, он стоит где-то 100-150 рублей на наши деньги, он до 5 кг. Они туда все выбрасывают все подряд, не сортируют и отправляют уже на этот завод напрямую без сортировки

— Наталья Шкурпела.

Безопасный завод

Активистов приглашали на крышу, где находится выхлопная труба. Показатели вредных веществ там оказались практически нулевыми. Несмотря на то, что пар из самой трубы идет пар — запаха никакого нет.

Чем он интересен, завод, и чем он важен — он экологически безопасен. Нам показали таблицу его выбросов, и мы были просто поражены. У них вокруг санитарные зоны, если у нас километры от завода, то у них 30 метров от стены завода. Рядом поле, где пашут пшеницу, в 200 метрах пасутся коровы, а на территории завода перед входом есть шесть маленьких прудов диаметров метров по шесть, где плавают утки, квакают лягушки, растет трава, тихо все, не пахнет ничем

— Валерий Сосновцев.

Жителей Подмосковья также водили в зону, куда привозят уже сожженный мусор — так называемые, «шлаковые отходы». Проблема подмосковных свалок приходится как раз на такой мусор. Но и там все было сработано на высшем уровне. Активисты считают, если, акой завод появится в Подмосковье, то он значительно поможет решить проблему свалок.

Так, в общем, рассматривать надо, тема интересная, хорошая, достойная. Заводы нам такие нужны. Это моя версия, мое впечатление от поездки

— Елена Дягилева.