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Зловонное кладбище животных устроили в Новой Москве
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Зловонное кладбище животных устроили в Новой Москве 

360tv.ru 3 часа назад
Свалку трупов животных устроили неизвестные в поселении Московский. Очевидцы сообщили о сильном специфический запах в окрестностях
Жители боятся распространения эпидемии из-за того, что дикие животные могут начать поедать падаль. Также проблема может перекинуться на поселение Внуковское, находящееся неподалеку от свалки. Для решения вопроса они хотят привлечь экологические службы и администрацию.
На обращения о зловонии в городе Московский в администрации ответили, что проведенная проверка не выявила превышения веществ, являющихся причиной смрада.
Представитель администрации Анна Поплавская сказала местным жителям что, им следует обратиться в зону обслуживания, которая находится на территориях зеленого фонда, потому что местность, на которой находится свалка — не в зоне их ответственности.
На полигоне «Ядрово» начался активный этап дегазации. Накануне специалисты голландской компании Multriwell полностью смонтировали специальное оборудование и провели тестовые проколы в теле свалки. Техника проявила себя отлично и 28 апреля заработала на полную мощность.
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