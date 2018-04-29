Зловонное кладбище животных устроили в Новой Москве

Свалку трупов животных устроили неизвестные в поселении Московский. Очевидцы сообщили о сильном специфический запах в окрестностях

Жители боятся распространения эпидемии из-за того, что дикие животные могут начать поедать падаль. Также проблема может перекинуться на поселение Внуковское, находящееся неподалеку от свалки. Для решения вопроса они хотят привлечь экологические службы и администрацию.

На обращения о зловонии в городе Московский в администрации ответили, что проведенная проверка не выявила превышения веществ, являющихся причиной смрада.

Представитель администрации Анна Поплавская сказала местным жителям что, им следует обратиться в зону обслуживания, которая находится на территориях зеленого фонда, потому что местность, на которой находится свалка — не в зоне их ответственности.

На полигоне «Ядрово» начался активный этап дегазации. Накануне специалисты голландской компании Multriwell полностью смонтировали специальное оборудование и провели тестовые проколы в теле свалки. Техника проявила себя отлично и 28 апреля заработала на полную мощность.