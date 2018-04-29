Провинция Юньнань создает «зеленый щит» для сохранения экологии при развитии экономического пояса реки Янцзы

Куньмин, 29 апреля / Синьхуа / — В провинции Юньнань на юго-западе Китая строящимся экономическим поясом реки Янцзы будет охвачена территория площадью 109,5 тыс. квадратных километров. В целях охраны окружающей среды в верховьях экономического пояса власти Юньнани в последние годы приняли ряд природоохранных мер, включая защиту воды и почвы, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, борьбу с опустыниванием земель и охрану биологического многообразия.

Куньмин, 29 апреля /Синьхуа/ — В провинции Юньнань на юго-западе Китая строящимся экономическим поясом реки Янцзы будет охвачена территория площадью 109,5 тыс. квадратных километров. В целях охраны окружающей среды в верховьях экономического пояса власти Юньнани в последние годы приняли ряд природоохранных мер, включая защиту воды и почвы, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, борьбу с опустыниванием земель и охрану биологического многообразия.

Куньмин, 29 апреля /Синьхуа/ — В провинции Юньнань на юго-западе Китая строящимся экономическим поясом реки Янцзы будет охвачена территория площадью 109,5 тыс. квадратных километров. В целях охраны окружающей среды в верховьях экономического пояса власти Юньнани в последние годы приняли ряд природоохранных мер, включая защиту воды и почвы, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, борьбу с опустыниванием земель и охрану биологического многообразия.

Куньмин, 29 апреля /Синьхуа/ — В провинции Юньнань на юго-западе Китая строящимся экономическим поясом реки Янцзы будет охвачена территория площадью 109,5 тыс. квадратных километров. В целях охраны окружающей среды в верховьях экономического пояса власти Юньнани в последние годы приняли ряд природоохранных мер, включая защиту воды и почвы, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, борьбу с опустыниванием земель и охрану биологического многообразия.

Куньмин, 29 апреля /Синьхуа/ — В провинции Юньнань на юго-западе Китая строящимся экономическим поясом реки Янцзы будет охвачена территория площадью 109,5 тыс. квадратных километров. В целях охраны окружающей среды в верховьях экономического пояса власти Юньнани в последние годы приняли ряд природоохранных мер, включая защиту воды и почвы, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, борьбу с опустыниванием земель и охрану биологического многообразия.

Куньмин, 29 апреля /Синьхуа/ — В провинции Юньнань на юго-западе Китая строящимся экономическим поясом реки Янцзы будет охвачена территория площадью 109,5 тыс. квадратных километров. В целях охраны окружающей среды в верховьях экономического пояса власти Юньнани в последние годы приняли ряд природоохранных мер, включая защиту воды и почвы, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, борьбу с опустыниванием земель и охрану биологического многообразия.

Куньмин, 29 апреля /Синьхуа/ — В провинции Юньнань на юго-западе Китая строящимся экономическим поясом реки Янцзы будет охвачена территория площадью 109,5 тыс. квадратных километров. В целях охраны окружающей среды в верховьях экономического пояса власти Юньнани в последние годы приняли ряд природоохранных мер, включая защиту воды и почвы, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, борьбу с опустыниванием земель и охрану биологического многообразия.