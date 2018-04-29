Росприроднадзор по Республике Дагестан сообщил сумму штрафа за загрязнение окружающей среды 

Росприроднадзор по Республике Дагестан сообщил сумму штрафа за загрязнение окружающей средыНачался сезон выездных мероприятий на природе. Особенно популярны среди отдыхающих такие направления как: Сулакский каньон, Самурский лиановый лес, Гуниб и окрестности городских округов.
Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан выступило с призывом к жителям и гостям республики не загрязнять окружающую среду и относиться бережно к природе во время отдыха на природе.
В ведомстве сообщили, что загрязнение окружающей среды влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. На должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
«Первомайские праздники являются излюбленным временем проведения выездов граждан на отдых в лесные и водные зоны Дагестана. Прошу жителей и гостей республики бережно отнестись к природе и убирать за собой отходы в места, специализированные под эти цели» — заявил руководитель Росприроднадзора по Республике Дагестан Осман Гасанов.