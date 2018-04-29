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Росприроднадзор по Республике Дагестан сообщил сумму штрафа за загрязнение окружающей среды
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Росприроднадзор по Республике Дагестан сообщил сумму штрафа за загрязнение окружающей среды 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Росприроднадзор по Республике Дагестан сообщил сумму штрафа за загрязнение окружающей средыНачался сезон выездных мероприятий на природе. Особенно популярны среди отдыхающих такие направления как: Сулакский каньон, Самурский лиановый лес, Гуниб и окрестности городских округов.
Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан выступило с призывом к жителям и гостям республики не загрязнять окружающую среду и относиться бережно к природе во время отдыха на природе.
В ведомстве сообщили, что загрязнение окружающей среды влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. На должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
«Первомайские праздники являются излюбленным временем проведения выездов граждан на отдых в лесные и водные зоны Дагестана. Прошу жителей и гостей республики бережно отнестись к природе и убирать за собой отходы в места, специализированные под эти цели» — заявил руководитель Росприроднадзора по Республике Дагестан Осман Гасанов.
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