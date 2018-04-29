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Австралия выделит $500 млн на защиту Большого барьерного рифа
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Австралия внесет вклад в защиту Большого барьерного рифа от загрязнения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Sarah Lai
Правительство Австралии выделит 500 миллионов долларов на защиту Большого барьерного рифа от последствий изменения климата и загрязнения, сообщает издание Sydney Morning Herald.
По его данным, сумма инвестирования в защиту рифа, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, будет отражена в бюджете страны в мае. Газета отмечает, что о выделении полумиллиарда долларов будет объявлено в воскресенье.
Премьер-министр Малкольм Тернбулл выделит средства, в том числе и на изменение методов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды, на исследования по восстановлению рифа и на борьбу с морскими звездами Терновый венец, поедающими кораллы. В решении этих задач правительство будет действовать совместно с фондом Great Barrier Reef Foundation.
Как пишет издание, Тернбулл назвал риф национальным достоянием, который приносит 6,4 миллиарда долларов в год и 64 тысячи рабочих мест.
Большой барьерный риф за последние 30 лет потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения, отмечает издание.
Ранее издание Sudney Morning Herald со ссылкой на исследование научного журнала Current Biology сообщало, что изменение климата привело к тому, что большинство зеленых морских черепах, обитающих в северной части Большого барьерного рифа, рождаются самками. Увеличение количества самок происходит более 20 лет из-за повышения температуры.
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