Австралия выделит $500 млн на защиту Большого барьерного рифа

Австралия внесет вклад в защиту Большого барьерного рифа от загрязнения

Правительство Австралии выделит 500 миллионов долларов на защиту Большого барьерного рифа от последствий изменения климата и загрязнения, сообщает издание Sydney Morning Herald.

По его данным, сумма инвестирования в защиту рифа, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО , будет отражена в бюджете страны в мае. Газета отмечает, что о выделении полумиллиарда долларов будет объявлено в воскресенье.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл выделит средства, в том числе и на изменение методов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды, на исследования по восстановлению рифа и на борьбу с морскими звездами Терновый венец, поедающими кораллы. В решении этих задач правительство будет действовать совместно с фондом Great Barrier Reef Foundation.

Как пишет издание, Тернбулл назвал риф национальным достоянием, который приносит 6,4 миллиарда долларов в год и 64 тысячи рабочих мест.

Большой барьерный риф за последние 30 лет потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения, отмечает издание.

Ранее издание Sudney Morning Herald со ссылкой на исследование научного журнала Current Biology сообщало, что изменение климата привело к тому, что большинство зеленых морских черепах, обитающих в северной части Большого барьерного рифа, рождаются самками. Увеличение количества самок происходит более 20 лет из-за повышения температуры.