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В Карачаево-Черкесии выбрали регионального оператора по обращению с отходами
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В Карачаево-Черкесии выбрали регионального оператора по обращению с отходами 

«Это Кавказ» 22 минуты назад
В Карачаево-Черкесии выбрали регионального оператора по работе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Он был определен по результатам конкурсного отбора, объявленного в апреле.
Победителем была признана одна из управляющих компаний, хорошо зарекомендовавшая себя в регионе, сообщается на сайте главы и правительства КЧР. При этом название компании не уточняется.
В задачи оператора будет входить обеспечение деятельности по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории республики.
Ранее в Карачаево-Черкесии была утверждена территориальная схема по обращению с твердыми бытовыми отходами до 2020 года, предусматривающая ликвидацию несанкционированных свалок, строительство новых полигонов и оборудование площадок по сбору и сортировке отходов. В частности, в Прикубанском районе ведется строительство полигона с сортировочной линией, еще один собираются возводить в Зеленчукском районе. Кроме того, в планах властей — создание сортировочной перегрузочной станции в ауле Кумыш.
Сейчас в КЧР функционируют два полигона твердых бытовых и малотоксичных промышленных отходов. При этом один из них практически выработал свой ресурс, а второй используется на максимальной мощности.
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