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Власти Калужской области выбрали оператора по обращению с отходами в регионе
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Власти Калужской области выбрали оператора по обращению с отходами в регионе 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Госпредприятие «Калужский региональный экологический оператор» стало победителем конкурсного отбора регионального оператора по обращению с отходами в Калужской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного правительства.
"Конкурсная комиссия рекомендовала заключить контракт с государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор». Именно данное предприятие получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО", — уточнили в пресс-службе.
По данным регионального правительства, 28 апреля с региональным оператором заключили соглашение, а к своим обязанностям он приступит с 1 января 2019 года, когда на территории области заработает новая территориальная схема обращения с отходами.
Как уточнили ТАСС в правительстве Калужской области, территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО, утвердили в регионе в сентябре 2016 года. На территории области расположено 13 действующих лицензированных полигонов ТКО, включенных в госреестр объектов размещения отходов и 14 предприятий, имеющих лицензии на деятельность по утилизации (переработке) отходов. Ежегодно на территории региона размещается более 445 тыс. тонн отходов.
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