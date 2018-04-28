Власти Калужской области выбрали оператора по обращению с отходами в регионе

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Госпредприятие «Калужский региональный экологический оператор» стало победителем конкурсного отбора регионального оператора по обращению с отходами в Калужской области . Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного правительства.

"Конкурсная комиссия рекомендовала заключить контракт с государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор». Именно данное предприятие получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО", — уточнили в пресс-службе.

По данным регионального правительства, 28 апреля с региональным оператором заключили соглашение, а к своим обязанностям он приступит с 1 января 2019 года, когда на территории области заработает новая территориальная схема обращения с отходами.

Как уточнили ТАСС в правительстве Калужской области, территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО, утвердили в регионе в сентябре 2016 года. На территории области расположено 13 действующих лицензированных полигонов ТКО, включенных в госреестр объектов размещения отходов и 14 предприятий, имеющих лицензии на деятельность по утилизации (переработке) отходов. Ежегодно на территории региона размещается более 445 тыс. тонн отходов.