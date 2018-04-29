На территории МГУ ликвидировали незаконную свалку

"Второго апреля в ходе указанной масштабной проверки новой территории МГУ силами межведомственной комиссии университета с участием представителей органов власти, в том числе прокуратуры , на вышеуказанном земельном участке была обнаружена незаконная свалка мусора и приспособления для его сжигания, которые были незамедлительно разрушены спецтехникой, а пути подъезда к свалке заблокированы", — сообщается в заявлении университета.

Также отмечается, что территория, на которой находилась свалка, взята под охрану.

Ранее стало известно, что полиция обнаружила нелегальный мусорный полигон за библиотекой МГУ.