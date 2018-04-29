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На территории МГУ ликвидировали незаконную свалку
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На территории МГУ ликвидировали незаконную свалку 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
На территории Московского государственного университета (МГУ) закрыли незаконную свалку, а также демонтировали приспособления для сжигания мусора за зданием Фундаментальной библиотеки, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы университета.
"Второго апреля в ходе указанной масштабной проверки новой территории МГУ силами межведомственной комиссии университета с участием представителей органов власти, в том числе прокуратуры, на вышеуказанном земельном участке была обнаружена незаконная свалка мусора и приспособления для его сжигания, которые были незамедлительно разрушены спецтехникой, а пути подъезда к свалке заблокированы", — сообщается в заявлении университета.
Также отмечается, что территория, на которой находилась свалка, взята под охрану.
Ранее стало известно, что полиция обнаружила нелегальный мусорный полигон за библиотекой МГУ.
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