Экоактивисты наткнулись на очередную незаконную свалку на «Коле»

На обочине федеральной трассы, прямо за щитом, который гласит об ответственном за Мурманское шоссе, разложилась стихийная свалка, которую экоактивисты обнаружили 27 апреля.

Волонтеры экологической лаборатории общественного контроля Ленинградской области обнаружили очередную свалку на пятнадцатом километре федеральной трассы «Кола». Как отметил экоактивисты, на свалке замечено большое количество строительного мусора, бытовых отходов, автопокрышек, пластиковые запчасти автомобилей, использованные лампы. Видны следы активного сжигания мусора.

О местонахождении свалки активисты сообщили звонком в «Зеленую линию». Напомним, ранее ivbg.ru собрал несколько мест в Ленобласти, в которых свалки являются, пожалуй, главной проблемой.