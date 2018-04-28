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370 гектаров несанкционированных свалок обнаружено на Вологодчине
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370 гектаров несанкционированных свалок обнаружено на Вологодчине 

Вологда.рф 38 минут назад
Фото: Вологда.рф
Через 10 лет на Вологодчине будет работать пять полигонов твердых коммунальных отходов. Они разместятся в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге и Вытегре. Об этом рассказали представители регионального Департамента топлива и энергетики на встрече с активистами Общероссийского народного фронта.
Разговор был посвящен борьбе с несанкционированными свалками, а также вопросам хранения и переработки мусора. Сейчас на Вологодчине определено два региональных оператора, которые будут заниматься отходами. К 2028 году в регионе появится 16 сортировочных станций, тогда как сейчас не хватает 60% сортировочных мощностей.
«Наши активисты продолжили работу по изучению предложенной территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы начали эту работу еще полтора года назад и сейчас отмечаем, что часть наших замечаний учтена», — рассказал эксперт регионального штаба ОНФ Юрий Базанов.
Схема утверждена еще в январе 2017 года и доступна всем желающим на сайте Департамента топлива и энергетики. В документе учтены участники вторичного рынка в регионе, количество образования отходов рассчитано с использованием расчетных методов. Однако существуют недочеты, в частности в указании путей транспортировки отходов.
Как отметили эксперты ОНФ, сейчас на Вологодчине несанкционированные свалки и нелицензированные полигоны занимают 370 гектаров. Чтобы избавиться от них, необходимо около 3,5 миллиарда рублей. Также уже сейчас нужно задуматься и обратить внимание на работу с промышленными, строительными предприятиями, которые имеют массу отходов, в том числе опасных.
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