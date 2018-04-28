Пост МЧС для контроля радиации установили на полигоне «Скоково» под Ярославлем

"Пункт мониторинга МЧС установили на подъезде к полигону. Специалисты делают замеры радиационного фона, контролируют соблюдение норм пожарной безопасности, правил складирования отходов, сверяют содержимое мусоровозов с информацией в сопроводительной документации. Если будут обнаружены нарушения, данные об этом направят в надзорные ведомства", — сказали в пресс-службе, добавив, что график работы поста синхронизирован с режимом полигона.

Центр лабораторных и технических исследований Ярославской области 25 апреля приступил к анализу воды и почвы, который покажет степень радиационного, микробиологического и паразитологического загрязнения территории «Скоково». Первые результаты станут известны к середине мая.

В целом контроль экологической безопасности полигона ведет экспертная группа, созданная по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова