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Пост МЧС для контроля радиации установили на полигоне «Скоково» под Ярославлем
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Пост МЧС для контроля радиации установили на полигоне «Скоково» под Ярославлем 

ТАСС 1 час назад
Фото: 76.ru
ТАСС, 28 апреля. Пост мониторинга главного управления МЧС РФ по Ярославской области установили на полигоне «Скоково», где планируется утилизировать часть твердых коммунальных отходов из Москвы. Специалисты ведут контроль радиационной обстановки и правил складирования мусора, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Пункт мониторинга МЧС установили на подъезде к полигону. Специалисты делают замеры радиационного фона, контролируют соблюдение норм пожарной безопасности, правил складирования отходов, сверяют содержимое мусоровозов с информацией в сопроводительной документации. Если будут обнаружены нарушения, данные об этом направят в надзорные ведомства", — сказали в пресс-службе, добавив, что график работы поста синхронизирован с режимом полигона.
Центр лабораторных и технических исследований Ярославской области 25 апреля приступил к анализу воды и почвы, который покажет степень радиационного, микробиологического и паразитологического загрязнения территории «Скоково». Первые результаты станут известны к середине мая.
В целом контроль экологической безопасности полигона ведет экспертная группа, созданная по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.
Ранее глава региона сообщал, что правительство области рассматривает просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково», который работает под Ярославлем с 1977 года, для размещения твердых коммунальных отходов. Из столичного региона предлагается ввозить до 200 тыс. тонн мусора в год. В случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, регион получит межбюджетный трансферт в размере 500 млн рублей, их планируется потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода.
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