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Сотрудники калининградского «РОСТЕЛЕКОМА» вышли на субботник в поддержку акции «Марш парков»
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Сотрудники калининградского «РОСТЕЛЕКОМА» вышли на субботник в поддержку акции «Марш парков» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининградский филиал ПАО «Ростелеком» подключился к природоохранной акции «Марш парков» — сотрудники компании приняли участие в субботнике на территории Национального парка «Куршская коса».
Цель акции — оказать помощь особо охраняемым природным территориям России и стран СНГ. В этом году на Куршской косе в ней участвовали более 2000 волонтёров со всей области, в числе которых сотрудники самого западного филиала «Ростелекома». Связисты очистили от сухих веток, прошлогодней листвы и бытового мусора базу отдыха «Лесное» (общая площадь 5 тысяч квадратных метров) и прилегающие к ней земли заповедника. Всего собрали около 50 больших мешков мусора.
Директор Калининградского филиала компании «Ростелеком» Алексей Семёнов отметил:
— Эта акция проходит по всей стране. Мы живём в прекрасном крае с уникальной природой, которую, считаю, должны вместе сохранять, помогать в этом деле администрации Национального парка. Очень приятно осознавать, что мы вносим свой вклад в сохранение этого природного заповедник.
«Марш парков» проводится ежегодно с 1995 года при поддержке Центра охраны дикой природы (Москва) в рамках одноименной международной акции, приуроченной к международному Дню Земли, который отмечается 22 апреля. Сотрудники Калининградского филиала «Ростелекома» принимают участие в ней ежегодно.
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