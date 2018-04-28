Сотрудники калининградского «РОСТЕЛЕКОМА» вышли на субботник в поддержку акции «Марш парков»

Калининградский филиал ПАО «Ростелеком» подключился к природоохранной акции «Марш парков» — сотрудники компании приняли участие в субботнике на территории Национального парка «Куршская коса».

Цель акции — оказать помощь особо охраняемым природным территориям России и стран СНГ. В этом году на Куршской косе в ней участвовали более 2000 волонтёров со всей области, в числе которых сотрудники самого западного филиала «Ростелекома». Связисты очистили от сухих веток, прошлогодней листвы и бытового мусора базу отдыха «Лесное» (общая площадь 5 тысяч квадратных метров) и прилегающие к ней земли заповедника. Всего собрали около 50 больших мешков мусора.

— Эта акция проходит по всей стране. Мы живём в прекрасном крае с уникальной природой, которую, считаю, должны вместе сохранять, помогать в этом деле администрации Национального парка. Очень приятно осознавать, что мы вносим свой вклад в сохранение этого природного заповедник.