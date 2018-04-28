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Заказник с медведями и оленями в Волоколамском районе взяли под охрану
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Заказник с медведями и оленями в Волоколамском районе взяли под охрану 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Минэкологии поставило на кадастровый учет природный заказник областного значения «Типичные сосняки и сфагновое болото Теряевского лесничества» в Волоколамском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) — почти 600 гектаров, она расположена на землях Теряевского сельского поселения.
«В ООПТ отмечено пребывание 49 видов позвоночных животных, в том числе следы бурого медведя, занесенного в Красную книгу Московской области. Зафиксированы также признаки пребывания здесь благородного и пятнистого оленей, которые могут обитать в заказнике или заходить сюда из соседнего национального парка «Завидово», — сообщил отметил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
Всего в природной зоне отмечено семь краснокнижных видов флоры и фауны. Режим охраны заказника запрещает строительство, выпас скота и обустройство туристических стоянок.
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