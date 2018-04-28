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В Тольятти прошел интерактивный музыкальный экоурок для школьников
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В Тольятти прошел интерактивный музыкальный экоурок для школьников 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Мероприятие приурочено к Международному дню Земли и проведению Дней защиты от экологической опасности и состоялось при поддержке предприятия «СИБУР Тольятти».
В течение 40 минут школьники побывали в «Экокругосветке», совершив виртуальное путешествие по разным странам мирам. Вместе с ведущими — экологическими активистами Тольяттинской филармонии и СИБУРа — они узнали, как ученые и жители разных стран заботятся об экологии. Очистка воды и воздуха, раздельный сбор мусора, посадка леса, экологический транспорт и ресурсосбережение — об этих и многих других темах рассказывали и пели участники экоурока в сопровождении джаз-оркестра и солистов Тольяттинской филармонии.
В завершении мероприятия «кругосветчики» отвечали на вопросы викторины. Самые активные получили в подарок футболки, сделанные из переработанного пластика, а также блокноты и брошюры о том, как правильно выращивать саженцы сосны в домашних условиях.
"Мероприятие очень понравилось, мы узнали, что в разных странах делают для экологии и охраны окружающей среды, — рассказала после экоурока ученица 8 класса школы № 18 Валерия Смирнова. — Мы тоже стараемся следить за порядком и принимаем участие в экологических акциях, например, в субботниках, а в ближайшее время собираемся пойти на посадку леса".
"Экоурок получился очень информативным, поразила необычная подача материала с участием оркестра, — говорит учитель географии школы № 70 Наталья Голубева. — Появились идеи, где и как можно использовать этот материал на уроках и в рамках внеучебной деятельности, например, на занятиях экологических объединений".
"Сегодня окунулся в мир, где соприкасалась наука, производство и искусство. Несмотря на сложность экологической темы, ведущие сумели преподнести материал образно и впечатляюще, — отметил врио директора института Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов. — Экоурок показал ребятам примеры того, как можно улучшить экологическую ситуацию, и самое главное — что без личного участия каждого человека сделать это очень трудно".
Следующий интерактивный музыкальный экоурок организаторы планируют провести в середине мая.
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