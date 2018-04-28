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Московский мусор будут вывозить в Ярославскую область до конца этого года
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Московский мусор будут вывозить в Ярославскую область до конца этого года 

Говорит Москва 37 минут назад
Как сообщает правительство Ярославской области, это было одним из главных требований общественников.
В договоре значится, что объём ввозимых из Москвы отходов не должен превышать 320 тонн в сутки.
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