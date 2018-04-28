Мобильный пункт для раздельного сбора мусора приедет в Бибирево 15 апреля

Район Бибирево станет одним из мест проведения акции по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй». Она каждый год проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы ; в этом году акция идет с 9 по 22 апреля.

Так, в предстоящее воскресенье, 15 апреля, с 15.30 до 16.30 около ТЦ «Ареал» (Алтуфьевское шоссе, 86, корпус 1) будет дежурить мобильный пункт, куда можно будет сдать мусор на переработку. Там примут бумагу, пластик, металл, стекло, оргтехника и комплектующие к ней.

Напомним, что главными задачами проекта являются популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. (ак)