В Ростове пройдет эко-фестиваль раздельного сбора отходов

В Ростове-на-Дону в понедельник, 30 апреля, с 10 до 19 часов в парке Революции состоится эко-фестиваль раздельного сбора мусора «Разделяй с нами». Его организаторами выступает проект «Экодвор». Основной целью мероприятия называют объединение жителей вокруг идеи культуры и практики раздельного сбора отходов и решения проблемы мусора.

В ходе фестиваля гости смогут посетить мастер-классы, кинопоказ, выставку-презентацию компаний-заготовителей и переработчиков вторсырья, игры для детей и взрослых. Помимо этого, здесь можно будет сдать отходы на переработку, в частности, ПЭТ-бутылки, стекло, энергосберегающие лампочки и батарейки.