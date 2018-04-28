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В Ростове пройдет эко-фестиваль раздельного сбора отходов
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В Ростове пройдет эко-фестиваль раздельного сбора отходов 

Деловое сообщество 47 минут назад
В Ростове-на-Дону в понедельник, 30 апреля, с 10 до 19 часов в парке Революции состоится эко-фестиваль раздельного сбора мусора «Разделяй с нами». Его организаторами выступает проект «Экодвор». Основной целью мероприятия называют объединение жителей вокруг идеи культуры и практики раздельного сбора отходов и решения проблемы мусора.
В ходе фестиваля гости смогут посетить мастер-классы, кинопоказ, выставку-презентацию компаний-заготовителей и переработчиков вторсырья, игры для детей и взрослых. Помимо этого, здесь можно будет сдать отходы на переработку, в частности, ПЭТ-бутылки, стекло, энергосберегающие лампочки и батарейки.
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