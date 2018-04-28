В одном из городов Башкирии выявлено захламление большой территории

Специалисты Стерлитамакского территориального управления Минэкологии республики совместно с прокуратурой провели рейдовые проверки 12 организаций города Салавата . Три из них занимались обработкой отходов и лома черных и цветных металлов.

Во время двухнедельных проверок предприятий экологи выявили восемь случаев захламления территории отходами производства и потребления. Общая площадь, на которой с нарушением условий хранился мусор, составила 600 квадратных метров. Объем отходов превысил 1000 кубометров. Кроме того, специалисты выявили два случая их сжигания.

В итоге инспекторы вынесли 11 постановлений об административном правонарушении. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.