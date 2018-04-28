СК даст правовую оценку итогам проверки свалки с останками животных под Курганом

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Следствие даст уголовно-правовую оценку итогам проверки несанкционированной свалки с останками животных и строительным мусором под Курганом. Проверка проводилась специалистами Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили в субботу в пресс-службе областной прокуратуры.

Свалка с останками животных, твердых бытовых и строительных отходов была обнаружена рядом с Курганом в затопляемой зоне в районе заброшенного дачного кооператива в начале апреля 2018 года.

"В связи с наличием в действиях лица, совершившего правонарушение, признаков составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Порча земли», материалы надзорной проверки природоохранной прокуратурой направлены в Следственный комитет и в полицию для дачи уголовно-правовой оценки", — говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС начальник Управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова, происхождение останков животных пока неизвестно. «На некоторых останках крупного рогатого скота были бирки с номерами, по этим номерам мы попробуем определить происхождение этих животных. Судя по характеру этих биологических отходов, скорее всего, это отходы несанкционированного производства или отходы деятельности не совсем законопослушного переработчика. Похоже на то, что кости выброшены после обвалки, то есть, после того, как мясо было с них снято», — уточнила Сандакова.

Она подчеркнула, что специалисты Управления ветеринарии провели лабораторное исследование — в ходе анализа не обнаружено вирусов, которые могли бы способствовать распространению инфекционных заболеваний.

В настоящее время, по данным областной прокуратуры, угрозы вреда здоровью людей или окружающей среде нет. Несанкционированная свалка будет ликвидирована администрацией Кургана.