Ещё
В Ставропольском крае планируют открыть участок по переработке ПЭТ-тары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ставропольском крае планируют открыть участок по переработке ПЭТ-тары 

ИнформУпак 12 минут назад
Местные компании предлагают принять участие в реализации проектов по переработке пластиковых отходов. Ожидается, что новое производство сможет ежегодно перерабатывать порядка 3,6 тыс. тонн вторсырья. Получаемое в ходе переработки полиэфирное волокно успешно применяется в различных отраслях промышленности (текстильная, медицинская и пр.).
В рамках действующих проектов на Ставрополье уже функционирует комплекс, перерабатывающий полимерные отходы в тротуарную плитку. Это предприятие ежегодно перерабатывает порядка 5,5 тыс. тонн ТКО. Кроме того, в регионе построен мусоросжигательный завод и несколько объектов, обеспечивающих утилизацию бытовых отходов. Объем инвестиций в реализацию «зеленых» проектов составил порядка 2,5 мдрд рублей.
В текущем году на Ставрополье планируют организовать эффективную работу трех региональных операторов в сфере обращения с ТКО. Еще один начнет работать в будущем году.
ИнформУпак: последние новости
Nestlé переходит на разлагаемые материалы Переработчики и НКО объединяют усилия по продвижению Раздельного Сбора Отходов! Турецкая компания организовала переработку отходов пластика в пряжу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост718
Трамп и Меркель «проехались» по России68
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО70
Россию назвали страной второго сорта216
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение