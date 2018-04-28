В Ставропольском крае планируют открыть участок по переработке ПЭТ-тары

Местные компании предлагают принять участие в реализации проектов по переработке пластиковых отходов. Ожидается, что новое производство сможет ежегодно перерабатывать порядка 3,6 тыс. тонн вторсырья. Получаемое в ходе переработки полиэфирное волокно успешно применяется в различных отраслях промышленности (текстильная, медицинская и пр.).

В рамках действующих проектов на Ставрополье уже функционирует комплекс, перерабатывающий полимерные отходы в тротуарную плитку. Это предприятие ежегодно перерабатывает порядка 5,5 тыс. тонн ТКО. Кроме того, в регионе построен мусоросжигательный завод и несколько объектов, обеспечивающих утилизацию бытовых отходов. Объем инвестиций в реализацию «зеленых» проектов составил порядка 2,5 мдрд рублей.

В текущем году на Ставрополье планируют организовать эффективную работу трех региональных операторов в сфере обращения с ТКО. Еще один начнет работать в будущем году.