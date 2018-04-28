В Бийске арестованы руководители двух предприятий 

Руководителям двух бийских предприятий — «Алтайской строительной компании» и «Полипром» — предъявлено обвинение в мошенничестве, а также незаконной утилизации опасных отходов.
Уголовное дело возбудили по материалах УФСБ России по Алтайскому краю. С «Алтайской строительной компанией» в рамках инвестиционного проекта заключило контракт предприятие «Сибрибормаш» на утилизацию промышленных отходов. Исполнителем контракта стал «Полипром».
Однако вместо того, чтобы вывозить отходы на специализированный полигон, опасные вещества складировали на территории промышленной зоны Бийска. Специалисты Росприроднадзора, работавшие на месте обнаружения промотходов, выявили превышение предельно-допустимых концентраций химических веществ. Нанесенный ущерб, в этом числе экологический, оценивается в несколько десятков миллионов рублей.