В Бийске арестованы руководители двух предприятий

Руководителям двух бийских предприятий — «Алтайской строительной компании» и «Полипром» — предъявлено обвинение в мошенничестве, а также незаконной утилизации опасных отходов.

Уголовное дело возбудили по материалах УФСБ России по Алтайскому краю . С «Алтайской строительной компанией» в рамках инвестиционного проекта заключило контракт предприятие «Сибрибормаш» на утилизацию промышленных отходов. Исполнителем контракта стал «Полипром».