Югорская прокуратура выявила серьезные экологические нарушения

Природоохранное ведомство провело проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «Коммунэнерго». Как показали результаты проверки, еще с 2015 года, несмотря на отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, общество эксплуатировало стационарные источники выбросов, расположенные в д. Ушья, п. Мулымья и с. Чантырья Кондинского района. В результате в атмосферный воздух котельными выбрасывались такие загрязняющие вещества, как оксид азота, оксид углерода, марганец и др.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником осуществляется в соответствии с утвержденным проектом нормативов предельно допустимых выбросов и на основании разрешения, выданного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

С целью устранения выявленных нарушений природоохранным прокурором в адрес руководителя ООО «Коммунэнерго» было внесено представление. Но руководством юридического лица не принято должных мер по устранению нарушений требований природоохранного законодательства и оформлению разрешительной документации.

В итоге прокурор обратился в суд с исковым заявлением для понуждения общества к устранению нарушений природоохранный. Суд после рассмотрения иска прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры

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