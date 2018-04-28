Началась работа по ликвидации несанкционированной свалки у деревни Красный Бор

Специальная комиссия в составе представителей областного департамента охраны окружающей среды и природопользования, ОНФ, экологов, ветеринаров сегодня выехала на место вновь образовавшейся несанкционированной свалки у деревни Красный Бор.

— По предварительной оценке, здесь размещено около 50 кубометров отходов. Это достаточно большая свалка, — сказал старший государственный инспектор Ярославской области в сфере охраны окружающей среды Владимир Сафонов. — Мы провели фиксацию этого нарушения, составили акты. Также будет проведен анализ принадлежности складируемых здесь отходов к конкретным организациям. Тем самым, возможно, удастся выявить причастных к образованию данного объекта.

О незаконном размещении мусора недалеко от деревни Красный Бор в социальных сетях рассказали неравнодушные ярославцы. На свалке они обнаружили строительные и медицинские отходы, останки животных. По словам местных жителей, все это привозят сюда самосвалы. Более того, регулярно накопленный мусор поджигается.

После проведения рейда сотрудники департамента охраны окружающей среды направят запросы для установления владельца земельного участка, на котором размещена свалка. После этого будут приняты меры для организации ликвидации несанкционированной свалки.

В целях улучшения экологической ситуации в регионе департамент охраны окружающей среды и природопользования проводит масштабную работу по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и обеспечению устранения данных нарушений. При планировании маршрутов рейдов инспекторы департамента учитывают данные, опубликованные на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном Общероссийским народным фронтом. Также используется информация, размещенная в социальных сетях, СМИ и поступающая на телефон горячей линии областного ведомства.

В результате в прошлом году выявлено 434 места несанкционированного размещения отходов. Удалось ликвидировать 362 свалки, по оставшимся 72 приняты меры реагирования, направленные на обеспечение их дальнейшего устранения.