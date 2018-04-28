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Сергей Павлов: «К вопросу дальнейшего развития „Скоково“ необходимо привлекать студентов и инноваторов»
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Сергей Павлов: «К вопросу дальнейшего развития „Скоково“ необходимо привлекать студентов и инноваторов» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 16 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Председатель общественного совета при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования Сергей Павлов предложил привлечь к обсуждению вопроса дальнейшего развития полигона «Скоково» представителей малых инновационных предприятий и студентов технических вузов.
— Может, найдется весьма неожиданное решение. Ведь придумал же наш город в 80-е годы, как синтетический каучук производить, — сказал Сергей Павлов на заседании экспертной группы по мониторингу экологической безопасности на полигоне «Скоково». — У нас есть умы, одаренная молодежь — есть потенциал, который можно задействовать для решения экологических проблем.
Оно состоялось 27 апреля в ЯГТУ и было посвящено итогам выезда на объект.
Сергей Павлов отметил, что точкой отсчета для дальнейшей работы должны стать результаты проб воды и почвы, взятых на полигоне. Исследования должны быть усилены летом в условиях повышения температуры, и особое внимание необходимо уделить состоянию воздуха.
— Мы должны контролировать добросовестное соблюдение технологии утилизации мусора, — добавил Сергей Павлов. — А далее будем смотреть, закрывать или, привлекая инвестиции, развивать. Но надо осознавать, что экология начинается с экологического воспитания. А дальше уже современная инфраструктура обращения с отходами.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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