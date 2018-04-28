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Экологический фестиваль «ВузЭкоФест» пройдет в Приморье
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Экологический фестиваль «ВузЭкоФест» пройдет в Приморье 

АиФ-Владивосток 58 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
По информации департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, мероприятие проходит в рамках Всероссийского межвузовского фестиваля «ВузЭкоФест-2018», а также Года волонтера и Всероссийской экологической акции «Вода России».
«В Приморье инициатором мероприятия выступил Молодёжный экологический клуб «Большая медведица». Участие в акции примут студенты и сотрудники ДВФУ, а также неравнодушные граждане», — сообщили в ведомстве.
Помимо субботника на территории пляжа будут организованы развлекательная программа и флэшмоб. Активных участников ждут призы и сувениры. Сбор участников состоится у Лабораторного корпуса ДВФУ в 11.00.
Отметим, IV Межвузовский экологический фестиваль «ВузЭкоФест-2018» проходит с 16 по 29 апреля 2018 года в кампусе Дальневосточного федерального университета. Миссия фестиваля — улучшить окружающую среду в крупных городах России за счет внедрения концепции «зелёных» университетов и интеграции принципов устойчивого развития в деятельность вузов через раскрытие лидерского потенциала молодежи в реализации экологических инициатив.
Напомним, в предыдущие годы Приморский край активно участвовал в Акции «Вода России». В ходе Акции в 2017 году в крае очищены 146 водных объектов. Общая площадь очищенных от мусора территорий составила свыше 350 тысяч квадратных метров, собрано свыше 131,4 тонны мусора. В акции приняли участие свыше 5 тысяч человек.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края считает такие волонтерские экологические акции важной составляющей развития гражданской активности общества для устойчивого экологического развития края.
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