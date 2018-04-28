Выборгский район объявил войну несанкционированным свалкам

Выброс отходов не в специально отведенных для этого местах остается одним из самых распространенных нарушений. Значительным штрафам могут быть подвержены предприятия и организации, а также индивидуальные предприниматели.

На днях субботники прошли на территории Селезневского поселения. Вблизи поселка Новинки выявлен мусор, вывезенный, по всей видимости, из сетевого магазина. Вместо мусорного полигона строительные отходы, старая мебель в виде прилавков и витрин, а также бытовой мусор были вывалены на обочину лесной дороги. Жители сообщили о несанкционированной свалке в администрацию Выборгского района.

Администрация Выборгского района напоминает гражданам, осуществляющим предпринимательские виды деятельности, о последствиях.

Муниципальным образованиям рекомендовано активизировать работу по уборке территорий и ликвидации несанкционированных свалок. Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации МО «Выборгский район» регулярно осуществляется мониторинг организации сбора и вывоза отходов на территории населенных пунктов.

Садоводствам также рекомендуется обратить внимание на организацию вывоза мусора в период санитарной уборки территорий. Нередко собственники частного сектора предпочитают с целью утилизации мусора его сжигать, что может привести к пожару.

Жителям городов и поселков следует помнить, что большинство контейнеров предназначено только для бытовых отходов. Выбрасывать в них мебель, сантехнику или остатки стройматериалов категорически запрещено.

Администрация обращается к жителям и гостям Выборгского района с просьбой оказать содействие по охране окружающей среды в виде ответственного отношения к организации досуга.

Редакция ivbg.ru напоминает, что за нарушение правил обращения с мусором и другими отходами предусмотрена ответственность для всех категорий граждан и организаций.

За 2017 год на территории МО «Выборгский район» ликвидировано 172 свалки. Это 10 825,97 м3 мусора, на сумму 6 854,13 тыс. рублей.

В рамках Года экологии в 2017 году в Выборгском районе экологические акции активно поддержали своим участием жители Выборга и Выборгского района. Их участниками стали более 11 000 человек.

Самой многолюдной стала весенняя акция по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, памятных мест, мест воинских захоронений и мест массового отдыха. В ней приняли участие 7098 человек, убрано почти 5000 м3 мусора.