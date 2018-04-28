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В Хабаровском крае умерла раненная браконьерами тигрица
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В Хабаровском крае тигрица скончалась перенеся четыре операции 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Раненная в заказнике Хабаровского края тигрица, которую несколько раз прооперировали в Приморье, умерла, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".
Тигрицу нашли на территории государственного природного заказника краевого значения "Матайский" в Хабаровском крае. Она была ранена картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Тигра доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр" в Приморье, где сразу прооперировали. Позже ей сделали еще ряд операций для скрепления костей лапы.
"В ночь с 27 на 28 апреля оборвалась жизнь тигрицы… Почти два месяца тигрица находилась в МРОО "Центр "Тигр", под опекой Центра "Амурский тигр", где за жизнь хищницы боролись специалисты", — говорится в сообщении.
За время нахождения в центре реабилитации тигрица перенесла четыре операции — ей восстанавливали коленный сустав.
"Печально, что не смогли помочь тигрице. Понятно, что изначально шансов было мало, тем не менее в определённый момент казалось, что произойдёт чудо. Увы… Наша общая задача — сделать все, чтобы больше не было таких подлых выстрелов, очень бы хотелось, чтобы нам всем стало известно имя человека, кто это сделал", — говорит генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В последние дни раненая тигрица получала медикаментозное лечение, в том числе ей кололи обезболивающие препараты. Специалисты отмечают, что измученная тигрица не подпускала к себе людей. Она отказалась от воды и еды.
"Охотнадзор, как и полиция Хабаровского края приложит все усилия, чтобы выявить виновника этой трагедии, и постарается исключить такие случаи впредь", — комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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