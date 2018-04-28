Экологи закрыли сразу три лесоперерабатывающих завода под Красноярском 

Специалисты регионального управления Минэкологии вместе с сотрудниками прокуратуры приостановили работу трех деревообрабатывающих предприятий в Канске. Все заводы нарушали требования природоохранного законодательства. Об этом сообщили в красноярском управлении ведомства.
По словам инспекторов, на предприятиях не было выделено места для временного скопления мусора: кучи опилки и горбыля лежали прямо на территории завода.
Все они работали без разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Котлоагрегаты, установленные на промплощадках, были опломбированы специалистами ведомства
— Министерство экологии Красноярского края.
Деятельность предприятий приостановлена на 90 дней. За это время все нарушения должны быть устранены. Материалы проверки уже переданы в суд, нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей.
26 апреля стало известно, что в подмосковном Рошале построят мусороперерабатывающий завод, который позволит делать брусчатку из пластика, стекла и песка.