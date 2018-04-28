Экологи закрыли сразу три лесоперерабатывающих завода под Красноярском

Специалисты регионального управления Минэкологии вместе с сотрудниками прокуратуры приостановили работу трех деревообрабатывающих предприятий в Канске . Все заводы нарушали требования природоохранного законодательства. Об этом сообщили в красноярском управлении ведомства.

По словам инспекторов, на предприятиях не было выделено места для временного скопления мусора: кучи опилки и горбыля лежали прямо на территории завода.

Все они работали без разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Котлоагрегаты, установленные на промплощадках, были опломбированы специалистами ведомства

Деятельность предприятий приостановлена на 90 дней. За это время все нарушения должны быть устранены. Материалы проверки уже переданы в суд, нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей.