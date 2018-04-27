«Организация раздельного сбора ‐ непростая задача»: доцент РУДН об утилизации мусора

Заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования РУДН , кандидат химических наук Марианна Харламова заявила, решение по вопросу эффективной и безопасной утилизации твердых коммунальных отходов в Москве и в области откладывать «дальше некуда».

По мнению Марианны Харламовой, мусорные полигоны практически не оснащены системами защиты, что приводит к загрязнению подземных вод и к выбросу в атмосферный воздух токсичных веществ. Также кандидат химических наук считает, что деятельность группы

«РТ-Инвест», которая выиграла тендер на статус регионального оператора по обращению с отходами в Московской области , позволит эффективно и в сжатые сроки решить проблему классификации отходов и их дальнейшей цивилизованной переработки.

Организация раздельного сбора — непростая задача, особенно в таком стратегически значимом регионе, как Москва и Московская область. Тем более, что необходимо будет преодолеть сопротивление представителей

бизнес-сообщества

в области переработки отходов, которые говорят сегодня о принципиальной невозможности организации раздельного сбора у населения, когда обязательно найдется

кто-то, кто «идет не в ногу»

— Марианна Харламова, доцент кафедры экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН.

Также она добавила, что целесообразным механизмом привлечения населения к решению проблемы сортировки — это экономический стимул.

Снижение платы за вывоз и утилизацию отходов, льготы для проживающих в опасных районах воздействия, льготы при сдаче опасных отходов, возможность продавать отходы в качестве товара. Мировая практика знает много способов стимулирования в виде «кнута и пряника». Эти методы наиболее действенные.

«РТ-Инвест»

имеет все возможности обеспечить реализацию такой «умной» политики

— Марианна Харламова.

Марианна Харламова считает, что необходимо организовать для населения прием опасных компонентов бытовых отходов в местах продажи исходных продуктов. Это относится к ртутным термометрам, аккумуляторным батареям и тому подобным.

«РТ-Инвест»

имеет все возможности, чтобы наладить сеть приемных пунктов и привлечь в этот бизнес малое предпринимательство, для которых тоже должны действовать системы налоговых льгот

— Марианна Харламова.

Напомним, что группа

«РТ-Инвест»