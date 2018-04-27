«РТ‑Инвест» обеспечит цивилизованный путь решения проблемы отходов в Московском регионе

Деятельность ООО «РТ-Инвест» позволит эффективно и значительно в более сжатые сроки решить проблему классификации отходов и их дальнейшей цивилизованной переработки в Московском регионе, сообщила в пятницу заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования, руководитель программы магистратуры РУДН «Рециклинг отходов производства и потребления» Марианна Харламова.

Она отметила, что вопрос эффективной и безопасной утилизации твердых коммунальных отходов в Московском регионе сегодня стоит крайне остро, откладывать его решение дальше некуда. Функционирующие и закрытые полигоны уже занимают огромные площади. Данные земли фактически выведены из хозяйственного использования; кроме того, свалки практически не оснащены системами защиты, что приводит к загрязнению подземных вод, а в нередких случаях пожаров на полигонах — выбросу в атмосферный воздух крайне токсичных веществ, таких как диоксины и фураны. И это вызывает законные протесты населения.

«Деятельность ООО «РТ-Инвест» в качестве регионального оператора позволит эффективно и, главное, значительно в более сжатые сроки решить проблему классификации отходов и их дальнейшей цивилизованной переработки. При этом строительство мусороперерабатывающих комплексов целиком соответствует выбранной стратегии создания отходоперерабатывающей индустрии (Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, распоряжение правительства РФ от 25 января 2018 — ред.)», — сказала Харламова.

По ее словам, организация раздельного — непростая задача, особенно в таком стратегически значимом регионе, как Москва Московская область , тем более, что необходимо будет преодолеть сопротивление представителей бизнес-сообщества в области переработки отходов, которые говорят сегодня о принципиальной невозможности организации раздельного сбора у населения, когда обязательно найдется кто-то, кто «идет не в ногу».

Наиболее целесообразным механизмом привлечения населения к решению проблемы сортировки являются экономические стимулы — снижение платы за вывоз и утилизацию отходов, льготы для проживающих в «опасных» районах воздействия, льготы при сдаче опасных отходов, возможность продавать отходы в качестве товара. Мировая практика знает много способов стимулирования в виде «кнута и пряника». Эти методы наиболее действенные. «РТ-Инвест» имеет все возможности обеспечить реализацию такой «умной» политики.

Эксперт добавила, что необходимо также обеспечить возможность сдачи населением опасных компонентов бытовых отходов. Оптимальным вариантом является организация приема таких отходов в местах продажи исходных продуктов — медицинские отходы и ртутные термометры должны приниматься в аптеках, аккумуляторные батареи — в автосалонах и так далее. «РТ-Инвест» имеет все возможности, чтобы наладить сеть приемных пунктов и привлечь в этот бизнес малое предпринимательство, для которых тоже должны действовать системы налоговых льгот.

«Все вышесказанное позволяет надеяться, что наконец-то найден реальный цивилизованный путь для решения проблемы отходов, и «РТ-Инвест» может гарантировать реальность выполнения задуманного», — подытожила Харламова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область первой в России введет новый экологический стандарт по переработке мусора. В частности, в регионе построят комплексы по переработке отходов, которые позволят на 50% сократить количество захораниваемого мусора и при этом исключить раз и навсегда возможность зловония и дурных запахов.