Руководителя серпуховского предприятия оштрафовали за ряд экологических нарушений 

Генерального директора ООО «Ремонтник Сервис» в Серпуховском районе Подмосковья оштрафовали за многочисленные нарушения природоохранного законодательства, выявленные в ходе проверки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Согласно материалам проверки прокуратуры в отношении ООО «Ремонтник Сервис», которое занимается ремонтными работами в Серпуховском районе, на предприятии выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Общество эксплуатирует четыре автомобиля, в процессе его работы образуются отходы, в том числе отработанные люминесцентные лампы, тара от лакокрасочных материалов и так далее. Вместе с тем, ООО не разработало паспорта отходов и не ведет производственный экологический контроль.
«За эти нарушения генеральный директор общества был оштрафован. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.