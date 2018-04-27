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Руководителя серпуховского предприятия оштрафовали за ряд экологических нарушений
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Руководителя серпуховского предприятия оштрафовали за ряд экологических нарушений 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Генерального директора ООО «Ремонтник Сервис» в Серпуховском районе Подмосковья оштрафовали за многочисленные нарушения природоохранного законодательства, выявленные в ходе проверки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Согласно материалам проверки прокуратуры в отношении ООО «Ремонтник Сервис», которое занимается ремонтными работами в Серпуховском районе, на предприятии выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Общество эксплуатирует четыре автомобиля, в процессе его работы образуются отходы, в том числе отработанные люминесцентные лампы, тара от лакокрасочных материалов и так далее. Вместе с тем, ООО не разработало паспорта отходов и не ведет производственный экологический контроль.
«За эти нарушения генеральный директор общества был оштрафован. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
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