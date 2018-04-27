В Калуге за один день высадили 30 тысяч деревьев

Около 30 тысяч деревьев различных пород было высажено 27 апреля на территории Калужского лесничества в районе деревни Сивково. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, деревья высаживали на участке лесничества, пострадавшем от короеда-типографа. В посадках принимала участие министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина, представители других органов власти и общественных организаций, а также школьники и студенты. В тот же день в Жуковском районе прошла «Экологическая эстафета Победы». Ее участники также сажали деревья. Пять тысяч сеянцев сосен украсили и Боровский район.