В Ростове-на-Дону появится экологический парк

На берегах реки Темерник, впадающей в Дон в пределах Ростова-на-Дону, будет разбит городской экологический парк.

Протяжённость реки составляет 35 километров, из них 18 находятся в пределах городской черты. Здесь появятся прогулочные зоны, кафе, зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки. Идея появилась больше года назад, а проект получил общее название «Живая река». Будущий парк учтён в генплане развития столицы области.

Перед созданием парка городским властям предстоит провести необходимые работы по оздоровлению самой реки, куда десятилетиями сбрасывали промышленные стоки. В прошлом году правительство региона утвердило проект очистки Темерника, рассчитанный на пять лет. Уже расчищено 7 км русла, извлечено более 400 тысяч тонн донных накоплений, береговые откосы укрепляются каменной кладкой. В прибережной полосе высаживаются тысячи акаций.