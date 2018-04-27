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В Ростове-на-Дону появится экологический парк
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В Ростове-на-Дону появится экологический парк 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
На берегах реки Темерник, впадающей в Дон в пределах Ростова-на-Дону, будет разбит городской экологический парк.
Протяжённость реки составляет 35 километров, из них 18 находятся в пределах городской черты. Здесь появятся прогулочные зоны, кафе, зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки. Идея появилась больше года назад, а проект получил общее название «Живая река». Будущий парк учтён в генплане развития столицы области.
Перед созданием парка городским властям предстоит провести необходимые работы по оздоровлению самой реки, куда десятилетиями сбрасывали промышленные стоки. В прошлом году правительство региона утвердило проект очистки Темерника, рассчитанный на пять лет. Уже расчищено 7 км русла, извлечено более 400 тысяч тонн донных накоплений, береговые откосы укрепляются каменной кладкой. В прибережной полосе высаживаются тысячи акаций.
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