В Северной Осетии прошла международная природоохранная акция «Марш парков»

В этом году акция прошла на территории национального парка «Алания» с участием представителей молодежного парламента РСО-Алании , Общероссийского народного фронта, экологического клуба СОГУ «Виола», экологического отряда «Барс», студентов ГГАУ, «Волонтеров Победы» и местных жителей.

Экологические десанты очистили территорию памятника архитектуры федерального значения «Башни Абисаловых», пикниковое место «Кумалдон», участки автодороги с. Фаснал — с. Махческ, с. Куссу — с. Мацута. Более 60 человек за один день собрали 200 мешков мусора.

По словам организаторов акции, участники также наведи порядок в излюбленных местах отдыха туристов в районе селения Дзинага, территории парка вдоль дорог и рек. Самые популярные туристические направления были подготовлены к началу сезона.