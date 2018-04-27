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В Северной Осетии прошла международная природоохранная акция «Марш парков»
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В Северной Осетии прошла международная природоохранная акция «Марш парков» 

РИА Новости 1 час назад
В этом году акция прошла на территории национального парка «Алания» с участием представителей молодежного парламента РСО-Алании, Общероссийского народного фронта, экологического клуба СОГУ «Виола», экологического отряда «Барс», студентов ГГАУ, «Волонтеров Победы» и местных жителей.
Экологические десанты очистили территорию памятника архитектуры федерального значения «Башни Абисаловых», пикниковое место «Кумалдон», участки автодороги с. Фаснал — с. Махческ, с. Куссу — с. Мацута. Более 60 человек за один день собрали 200 мешков мусора.
По словам организаторов акции, участники также наведи порядок в излюбленных местах отдыха туристов в районе селения Дзинага, территории парка вдоль дорог и рек. Самые популярные туристические направления были подготовлены к началу сезона.
"Марш парков" — международная природоохранная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и стран СНГ, проводится с 1955 года.
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