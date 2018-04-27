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Итоги Года экологии
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Итоги Года экологии 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде 25 апреля прошла пресс-конференция по подведению итогов Года экологии в трех отраслях: ЖКХ, наука и недропользование.
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