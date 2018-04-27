Несанкционированная свалка в районе поселка Полесье ликвидирована

Несанкционированная свалка в районе поселка Полесье в Ярославском районе, сигнал о которой поступил из средств массовой информации, ликвидирована.

— Необходимые мероприятия по обследованию и уборке места складирования отходов проведены в полном объеме, — рассказал старший государственный инспектор Ярославской области в сфере охраны окружающей среды Владимир Сафонов. — Биологический мусор утилизирован в специальном устройстве на полигоне «Скоково».

Администрация Заволжского сельского поселения, в которое входит Полесье, вела работы под контролем региональных департаментов ветеринарии и охраны окружающей среды и природопользования. Сегодня будут организованы дополнительные мероприятия по санитарной обработке почвы на участке, где находились отходы.