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Несанкционированная свалка в районе поселка Полесье ликвидирована
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Несанкционированная свалка в районе поселка Полесье ликвидирована 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Несанкционированная свалка в районе поселка Полесье в Ярославском районе, сигнал о которой поступил из средств массовой информации, ликвидирована.
— Необходимые мероприятия по обследованию и уборке места складирования отходов проведены в полном объеме, — рассказал старший государственный инспектор Ярославской области в сфере охраны окружающей среды Владимир Сафонов. — Биологический мусор утилизирован в специальном устройстве на полигоне «Скоково».
Администрация Заволжского сельского поселения, в которое входит Полесье, вела работы под контролем региональных департаментов ветеринарии и охраны окружающей среды и природопользования. Сегодня будут организованы дополнительные мероприятия по санитарной обработке почвы на участке, где находились отходы.
По факту обнаружения несанкционированной свалки правоохранительные органы проводят проверку.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Около 100 миллионов рублей планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок на территории региона В "Скоково" размещаются отходы 4 и 5 классов Директор полигона ОАО «Скоково» рассказал, какие машины должны проходить весовой контроль
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