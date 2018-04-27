Жители Красноярска рискуют встретиться с проснувшимися медведями

Красноярском крае на три недели позже, чем в прошлом году проснулись медведи, сообщают в заповеднике «Столбы».

В прошлом году косолапые вышли из спячки 25 марта, в этом году из-за холодной затяжной весны первая встреча следов медведя отмечена во второй декаде апреля. Прошлый год для медведей был голодным, звери легли в берлоги с минимальным количеством жира, есть вероятность того, что после зимней спячки истощенные животные, в поисках еды, могут выходить к местам, где формируются свалки с пищевыми отходами. Чаще всего это садовое общество Мраморный карьер, поселок Базаиха. В заповеднике предупреждают, что именно весенние встречи человека с хищником наиболее опасны.

Уже сейчас медведи бродят в поисках пищи. Так, сотрудники заповедника на одном из притоков реки Базаихи удалось проследить путь крупного медведя, который шел по следам сохатого. Днём копытное шло по размякшему снегу, ночью, когда снег подмерз и в лесу образовался наст, медведь шел по нему и не проваливался. В то время как лосю из-за тяжёлого веса приходится нелегко. Чем закончилась погоня — осталось неизвестным.

Также на юго-западных склонах заповедника быда замечена медведица с медвежонком, они, кстати, покидают берлогу, когда снег практически полностью сходит. Проснулись медведи и в Приенисейской части заповедника (район Калтата), где в долинах рек звери оставили свежие отметины — задиры.