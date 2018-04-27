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Внешэкономбанк провел круглый стол на тему «Зеленой экономики»
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Внешэкономбанк провел круглый стол на тему «Зеленой экономики» 

Банки Сегодня 1 час назад
Внешэкономбанк провел круглый стол на тему «Зеленой экономики»В данный момент руководство Внешэкономбанка разрабатывает несколько «зеленых» проектов. Прежде всего, это чистая энергия на основе ветра и солнца, экологически чистая переработка твердых бытовых отходов, разработка электрических сетей основанных на искусственном интеллекте.
Также представители Внешэкономбанка рассказали о разработке специальных финансовых инструментов для финансирования «зеленых» проектов, в формировании которых принимает участие Центробанк РФ и Мосбиржа. Руководство ВЭБа отметило, что если правительство решит создать профильный банк для «Зеленой экономики», то организация всецело поддержит данную инициативу и окажет посильную помощь.
Представители других организаций рассказали о своих разработках в рамках «Зеленой экономики», а также сформировали ряд экологических стандартов в разных областях.
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