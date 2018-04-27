Внешэкономбанк провел круглый стол на тему «Зеленой экономики»

Внешэкономбанк провел круглый стол на тему «Зеленой экономики»В данный момент руководство Внешэкономбанка разрабатывает несколько «зеленых» проектов. Прежде всего, это чистая энергия на основе ветра и солнца, экологически чистая переработка твердых бытовых отходов, разработка электрических сетей основанных на искусственном интеллекте.

Также представители Внешэкономбанка рассказали о разработке специальных финансовых инструментов для финансирования «зеленых» проектов, в формировании которых принимает участие Центробанк РФ Мосбиржа . Руководство ВЭБа отметило, что если правительство решит создать профильный банк для «Зеленой экономики», то организация всецело поддержит данную инициативу и окажет посильную помощь.

Представители других организаций рассказали о своих разработках в рамках «Зеленой экономики», а также сформировали ряд экологических стандартов в разных областях.