Раздельный сбор мусора может сократить объемы захоронения отходов на треть

Благодаря раздельному сбору можно на треть уменьшить объемы захоронения отходов, мусор следует перерабатывать по максимуму, а не пригодные для повторного использования отходы вместо захоронения подвергать термической обработке, сообщил в пятницу президент Российской экологической академии, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы, член-корреспондент РАН , доктор технических наук, профессор Владимир Грачев

Эксперт подчеркнул, что сегодня в России стоит очень сложная задача — формирование культуры обращения с отходами и развитие инновационных систем его переработки.

«Раздельный сбор и переработка — это два основных звена в комплексной системе обращения с отходами. В Европе на построение реально работающей системы ушло 15 лет, нам нужно сделать это гораздо быстрее. По самым скромным подсчетам, только раздельный сбор может на треть сократить объемы захораниваемых отходов и избежать выбросов миллионов тонн в год парниковых газов», — сказал Грачев.

Он отметил, что все отходы, которые подлежат переработке, должны быть переработаны.

«Та часть отходов, которую невозможно переработать или повторно использовать, должна подвергаться термической обработке. Так делает весь цивилизованный мир с целью минимизации объемов захоронения», — отметил эколог.

По его словам, в стране наконец приступили к ликвидации того бардака в отрасли обращения с отходами, который наблюдался десятилетиями.

«Нужна персональная ответственность — теперь ответственность на себя возьмут региональные операторы. И наконец-то рынок обращения с отходами будет находиться в правовом поле», — заключил Грачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область первой в России введет новый экологический стандарт по переработке мусора. В частности, в регионе построят комплексы по переработке отходов, которые позволят на 50% сократить количество захораниваемого мусора и при этом исключить раз и навсегда возможность зловония и дурных запахов.