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Около 100 миллионов рублей планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок на территории региона
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Около 100 миллионов рублей планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок на территории региона 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В рамках межбюджетного трансферта в объеме 500 миллионов рублей, который поступит в Ярославскую область от Правительства Москвы, около 100 миллионов планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок.
— Дополнительные средства крайне необходимы для региона. Ежегодно выявляется и утилизируется около 400 несанкционированных свалок. Причем большая часть — за счет бюджетов муниципальных образований, так как найти виновников появления свалок крайне сложно, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Ликвидация незаконных мест размещения отходов — процесс трудоемкий и дорогостоящий. К примеру, уничтожение свалки на Юго-Западной дороге Ярославля, возникающей ежегодно на одном и том же месте, обходится районной администрации в 16 миллионов рублей.
В целях улучшения экологической ситуации в регионе департамент охраны окружающей среды и природопользования в 2017 году провел масштабную работу по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и обеспечению устранения данных нарушений. По итогам Года экологии Ярославская область заняла лидирующие позиции в ЦФО по результативности этой деятельности.
При планировании маршрутов рейдов инспекторы департамента учитывали данные, опубликованные на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». Также использовалась информация, поступающая на телефон горячей линии департамента и размещенная в социальных сетях и средствах массовой информации.
Данные меры позволили повысить эффективность рейдов. В результате в прошлом году выявлено 434 места несанкционированного размещения отходов общим объемом более 25 тысяч кубометров. Благодаря активизации деятельности в данном направлении и вовлечению в процесс общественности в Год экологии удалось ликвидировать 362 свалки, по оставшимся 72 — приняты меры реагирования, направленные на обеспечение их дальнейшего устранения.
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