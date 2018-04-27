Около 100 миллионов рублей планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок на территории региона

В рамках межбюджетного трансферта в объеме 500 миллионов рублей, который поступит в Ярославскую область от Правительства Москвы , около 100 миллионов планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок.

— Дополнительные средства крайне необходимы для региона. Ежегодно выявляется и утилизируется около 400 несанкционированных свалок. Причем большая часть — за счет бюджетов муниципальных образований, так как найти виновников появления свалок крайне сложно, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Ликвидация незаконных мест размещения отходов — процесс трудоемкий и дорогостоящий. К примеру, уничтожение свалки на Юго-Западной дороге Ярославля , возникающей ежегодно на одном и том же месте, обходится районной администрации в 16 миллионов рублей.

В целях улучшения экологической ситуации в регионе департамент охраны окружающей среды и природопользования в 2017 году провел масштабную работу по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и обеспечению устранения данных нарушений. По итогам Года экологии Ярославская область заняла лидирующие позиции в ЦФО по результативности этой деятельности.

При планировании маршрутов рейдов инспекторы департамента учитывали данные, опубликованные на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». Также использовалась информация, поступающая на телефон горячей линии департамента и размещенная в социальных сетях и средствах массовой информации.

Данные меры позволили повысить эффективность рейдов. В результате в прошлом году выявлено 434 места несанкционированного размещения отходов общим объемом более 25 тысяч кубометров. Благодаря активизации деятельности в данном направлении и вовлечению в процесс общественности в Год экологии удалось ликвидировать 362 свалки, по оставшимся 72 — приняты меры реагирования, направленные на обеспечение их дальнейшего устранения.