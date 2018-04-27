Компанию из Волховского района оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Компаний ООО «Транссервис», работающая в лесах Волховского района, заплатит 500 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Оштрафованная компания не обеспечила проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Также не проведена инвентаризация отходов и объектов их размещения и не обустроены места накопления отходов.

Объекты, оказывающие отрицательное влияние на окружающую среду не поставлены на соответствующий учет. Теперь ООО «Транссервис» обязано оплатить 500 тыс. рублей штрафа