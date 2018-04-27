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Казани нужен раздельный сбор мусора. Так считает даже четвероклассница
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Казани нужен раздельный сбор мусора. Так считает даже четвероклассница 

Казанский Портал 1 час назад
Ученица 4 класса казанской школы №169 Алиса Бортякова посвятила теме мусора целое исследование. Она просто посмотрела передачу об экологии будущего и решила что-то сделать.
Девочка провела среди школьников и их родителей опрос о готовности к сортировке мусора. Вторая часть исследования касается темы приема опасных отходов в Казани, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Источником загрязнений является сам человек, значит, ему и надо решать проблему переработки мусора. Сортировка — первый этап безопасной переработки, при этом сначала надо убрать самые опасные отходы», — сделала вывод школьница.
Осенью в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере» начнут строить мусоросжигающий завод. Активисты против. Они предлагают ничего не сжигать, а ввести раздельный сбор мусора и построить мусороперебатывающий завод.
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