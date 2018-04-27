Голодные медведи проснулись в красноярском заповеднике

Эксперты красноярского заповедника «Столбы» просят туристов быть осторожнее: из спячки вышли медведи. Встретить косолапого весной наиболее опасно, поскольку хищник голоден после зимнего сна. Об этом сообщили в пресс‐службе заповедника.

Кроме того, отмечают натуралисты, в этом году медведи спали дольше обычного из-за затяжной холодной весны. Из-за этого животные еще злее и истощеннее. Специалистам уже удалось зафиксировать погоню медведя за лосем: хищник шел за ним по притокам реки Базаихи.

Учитывая, что прошлый год для медведей был голодным, звери легли в берлоги с минимальным количеством жира. Не исключено, что после зимней спячки истощенные животные в поисках доступного корма могут выходить к местам, где формируются свалки с пищевыми отходами

— пресс-служба заповедника «Столбы».

Эксперты опасаются, что за едой медведи могут выйти в близлежащие поселки Мраморный карьер и Базаиха.

Накануне в красноярском зоопарке пара гималайских медведей впервые показали публике своих медвежат. Малыши родились еще в начале весны.