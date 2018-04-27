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Голодные медведи проснулись в красноярском заповеднике
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Голодные медведи проснулись в красноярском заповеднике 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Эксперты красноярского заповедника «Столбы» просят туристов быть осторожнее: из спячки вышли медведи. Встретить косолапого весной наиболее опасно, поскольку хищник голоден после зимнего сна. Об этом сообщили в пресс‐службе заповедника.
Кроме того, отмечают натуралисты, в этом году медведи спали дольше обычного из-за затяжной холодной весны. Из-за этого животные еще злее и истощеннее. Специалистам уже удалось зафиксировать погоню медведя за лосем: хищник шел за ним по притокам реки Базаихи.
Учитывая, что прошлый год для медведей был голодным, звери легли в берлоги с минимальным количеством жира. Не исключено, что после зимней спячки истощенные животные в поисках доступного корма могут выходить к местам, где формируются свалки с пищевыми отходами
— пресс-служба заповедника «Столбы».
Эксперты опасаются, что за едой медведи могут выйти в близлежащие поселки Мраморный карьер и Базаиха.
Накануне в красноярском зоопарке пара гималайских медведей впервые показали публике своих медвежат. Малыши родились еще в начале весны.
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